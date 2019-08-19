تردد قناة لنا بلس السورية 2019

تعد قناة لنا بلاس السورية من إحدى أهم القنوات العربية من حيث تقديم محتوى قيم وهادف فهي تقدم عدد من البرامج المختلفة التي تتوافق مع كافة ميول المشاهدين المختلفة، كما تعرض قناة لنا بلاس عدد متنوع ومميز من المسلسلات الدرامية المختلفة.

وبدأ البث التجريبي للقناة في مارس عام 2018م، حيث حصلت قناة لنا بلاس في هذه الفترة البسيطة على شهرة واسعة وأصبح لها عدد كبير من المتابعين في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن قناة لنا بلس تتبنى شعار “لنا ما نرى“، وتتميز أيضاً بعرض المسلسلات الدرامية القديمة التي لها عدد كبير من المشاهدين بجودة عالية وصورة واضحة.

وتسعى قناة لنا بلس لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتقديم كل ما هو جديد ومميز ويمكن متابعة كل ما تقدمه قناة لنا من برامج شيقة ومميزة بالإضافة إلى الاستمتاع بكل ما يعرض على القناة من مسلسلات درامية مختلفة.