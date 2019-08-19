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تردد قناة لنا بلس السورية 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:49 - 19 اغسطس 2019
تردد قناة لنا بلس السورية 2019 تردد قناة لنا بلس السورية 2019
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تعد قناة لنا بلاس السورية من إحدى أهم القنوات العربية من حيث تقديم محتوى قيم وهادف فهي تقدم عدد من البرامج المختلفة التي تتوافق مع كافة ميول المشاهدين المختلفة، كما تعرض قناة لنا بلاس عدد متنوع ومميز من المسلسلات الدرامية المختلفة.

وبدأ البث التجريبي للقناة في مارس عام 2018م، حيث حصلت قناة لنا بلاس في هذه الفترة البسيطة على شهرة واسعة وأصبح لها عدد كبير من المتابعين في الشرق الأوسط.

 يشار إلى أن قناة لنا بلس تتبنى شعار “لنا ما نرى“، وتتميز أيضاً بعرض المسلسلات الدرامية القديمة التي لها عدد كبير من المشاهدين بجودة عالية وصورة واضحة.

وتسعى قناة لنا بلس لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتقديم كل ما هو جديد ومميز ويمكن متابعة كل ما تقدمه قناة لنا من برامج شيقة ومميزة بالإضافة إلى الاستمتاع بكل ما يعرض على القناة من مسلسلات درامية مختلفة.

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 12226 (H) 27500 – 5/6 SD

 

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