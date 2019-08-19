قرارات مهمة من الرئيس عباس ضد الحكومة السابقة ومستشاريه

اتخذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الاثنين، قرارات هامة وصارمة ضد وزراء الحكومة السابعة عشر (حكومة د. رامي الحمدالله) ومستشاريه بصرف النظر عن مسمياتهم.

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت ضد وزراء حكومة الحمدالله أصدر عباس قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

كما قرر، اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافآت.

وفي ذات السياق، قرر عباس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بقرارات عباس بشأن مستشاريه فقد أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

كما قرر، إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.