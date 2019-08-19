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تردد قناة النيل الأزرق على النايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:48 - 19 اغسطس 2019
تردد قناة النيل الأزرق على النايل سات 2019 تردد قناة النيل الأزرق على النايل سات 2019
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تعد قناة النيل الأزرق الجديد من أفضل القنوات الإخبارية التي تتواجد على الساحة في الآونة الأخيرة، وهي من أبرز القنوات التي تنقل آخر المستجدات بالسودان.

وتم اطلاق قناة النيل الأزرق لأول مرة على قمر النايل سات عام 2006، ومن هذا الحين وهي تعكس الحياة السودانية في كافة الجوانب الحياتية، فهي تجسد كل ما يهتم به الشعب السوداني، وهذه القناة مجانية، لا تحتاج إلى اشتراك شهري من أجل ضبطها.

وتقدم القناة بعض الفقرات المتنوعة جنباً إلى جنب مع الفقرات الإخبارية، وهي الفقرات الدرامية التي تهم الشعوب العربية، وأيضاً البرامج الدينية والترفيهية الحوارية.

يُذكر أن هذه القناة تتواجد على قمر النايل سات وقمر عرب سات وسهيل سات، وتقدم باقة من البرامج المميزة، وهي برنامج صحة وعافية، دروب محبة حلل البريق، سهرات، مطبخ على النيل، لمسة ولمسة.

 يمكنك الآن استقبال تردد قناة النيل الأزرق 2019

القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
عرب سات 12523 V 27500 – 3/4
سهيل سات 11350 H 27500 – 3/4
نايل سات 12688 V 30000 – تلقائي
بدر 11350 H 30000 – 3/4
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