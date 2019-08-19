تنزيل الواتس أب الأخضر الأصلي من الموقع الرسمي

من النادر أن تجد شخص على مستوى الكرة الأرضية لديه هاتف ذكي وغير مثبت عليه تطبيق الواتساب الرسمي، حيث يعتبر النقطة الرئيسية في الانطلاق نحو التعرّف حول العالم على أشخاص جدد .

وتطبيق واتساب متاح لجميع الأجهزة الذكية بمختلف أنظمتها سواء على الاندرويد او الايفون ” ISO ” او البلاك بيري او الويندوز فون وغيرها من الأنظمة التشغيلية الاُخرى، بعد القيام بتحميل تطبيق واتساب الشهير وتثبيته على هاتفك الذّكي سوف يطلب منك إدخال رقم هاتفك الذي تود أن يعمل على واتساب لكي يظهر لدى الأصدقاء فور مراسلتهم.

وذلك بالتحقق منه بخطوة بسيطة وهي إرسال كود إلى الرقم الذي تم تفعيله على الواتساب إذا كان الرقم على الهاتف نفسه فإن تطبيق WhatsApp سيقوم بعملية التفعيل تلقائية اما إذا كان الرقم في هاتف أخر سيتم إرسال الكود وقم بوضعه في مربع الكود الذي سيظهر أمامك فور التفعيل لا تطلب التطبيق أي إجراءات اخرى.

بعد أن قمت بعميلة تفعيل وتثبيت تطبيق المراسلة واتساب يمكنك التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك على الواتساب، سيتم إظهار أسماء وارقام جميع الأصدقاء الذي قاموا بتثبيت تطبيق واتساب على هواتفهم مسبقاً في جهات الاتصال الخاص بك على تطبيق الواتساب.

خطوات لابُد القيام بها لتأمين حساب الواتس أب من الاختراق: