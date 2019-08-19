رابط نظام فارس الجديد 1440

أعلنت إدارة شؤون المعلمين في وزارة التعليم بالسعودية، عن إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس للعام الجديد 2019، مشيرة إلى أن العلاوة السنوية لن تظهر في كشف الراتب إلا بعد صرف الرواتب.

يذكر أن العلاوة السنوية بحسب مستويات التعليم هي 510 ريال علاوة المستوى الرابع والخامس، و595 ريال علاوة المستوى السادس.

ويوفر نظام فارس للمعلمين عدة خدمات إلكترونية، منها: كشف الراتب، طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد اجازة، طلب البدلات، طلب تمديد اجازة، طلب قطع اجازة، طلب تعديل مدة اجازة، طلب تمديد مدة اجازة، طلب تقاعد.

ويعرض النظام البيانات الأساسية للمعلم أو الإداري، وبيان السجل التاريخي له، وبيان خارج الدوام وبيان الانتدابات، وبيان الطلبات المعلقة، وطلب بدل لموظف، وإبلاغ غياب موظف.

رابط نظام فارس الجديد للمعلمين من هــــــــــــــنا.

هناك عدد من الخطوات من الضروري اتباعها للحصول على الرقم الوظيفي للمعلم عبر نظام فارس مثل ما يلي: