بورصة الدواجن اسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 19/8/2019

إليك بورصة الدواجن الرئيسية في مصر، اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2019، حيث يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية.

وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 20 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 35.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 6.5 إلى 9.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 2.2 إلى 2.5 جنيه.

ومن خلال الجدول التالي، تعرف على أسعار المزارع يضاف إلى الأسعار ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات.