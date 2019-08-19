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بورصة الدواجن اسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 19/8/2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:41 - 19 اغسطس 2019
بورصة الدواجن اسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 19/8/2019 بورصة الدواجن اسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 19/8/2019
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إليك بورصة الدواجن الرئيسية في مصر، اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2019، حيث يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية.

وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 20 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 35.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 6.5 إلى 9.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 2.2 إلى 2.5 جنيه.

ومن خلال الجدول التالي، تعرف على أسعار المزارع يضاف إلى الأسعار ربح التاجر الذي يتراوح عادة بين 3 إلى 5 جنيهات.

النوع الكمية السعر بالجنية المصري
لحم أبيض كيلو 20
الأمهات كيلو 20
لحم ساسو كيلو 33
لحم بلدي كيلو 35
لحم رومي برونزي كيلو 52
لحم رومي أبيض كيلو 38
لحم بط مسكوفي كيلو 37
لحم بط مولار كيلو 26
بيض أبيض كرتونه 35.5
بيض أحمر كرتونه 36
بيض بلدي كرتونه 41.75
كتكوت أبيض عمر يوم من 6.5 إلى 9.25 جنيه
كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 4.1 إلى 4.3 جنيه
كتكوت بلدي عمر يوم 2.2 إلى 2.5

 

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