ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تردد قناة الشرق 2019 التردد الجديد

  • فلسطين اليوم
  • 14:39 - 19 اغسطس 2019
تردد قناة الشرق 2019 التردد الجديد تردد قناة الشرق 2019 التردد الجديد
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تعتبر قناة الشرق تعتبر واحدة من أهم القنوات الأخبارية التى تحظى باهتمام الكثير من المشاهدين والمتابعين، ويسعى الكثيرون إلى الحصول على تردد قناة الشرق 2019.

وتقدم قناة الشرق العديد من البرامج الهامة والمميزة التي يتم تقديمها عبر شاشتها وقد استطاعت قناة الشرق الوصول إلى أعلى القنوات مشاهدة والآن نتناول تردد قناة الشرق بعد التغيير والتحديث.

تمتلك قناة الشرق عدد من الترددات الخاصة بها على النايل سات وعلى العرب سات وقد استطاعت القناة تقديم البث على عدد كبير منها سهيل سات والهوت بيرد بالإضافة إلى القمرين الاشهر فى العالم العربى والشرق الأوسط النايل سات والعرب سات.

يشار إلى أن قناة الشرق اخبارية معارضها حديثة تم إطلاقها من تركيا فى عام 2014 واستمرت القناة في البث وتعرضت إلى العديد من مرات التوقف لأسباب مالية إلى أن انتقلت ملكيتها إلى المالك الحالى للقناة الدكتور أيمن نور فى عام 2015 واستمرت القناة فى البث حتى الوقت الحالي وحققت العديد من النجاحات.

تردد قناة الشرق على جميع الاقمار
القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح
النايل سات 12687 افقى 27500 5/6
النايل سات 11315 افقى 27500 آلى
سهيل سات 11142 عمودى 27500 آلى
العرب سات  10730 افقى 27500 آلى
الهوت بيرد 11471 رأسى 27500 آلى
الأكثر مشاهدة

متعلقات