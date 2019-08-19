تفاصيل صفقة انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال لاعبه البرازيلي، فيلبي كوتينيو، على سبيل الإعارة إلى النادي الألماني بايرن ميونخ مقابل 8.5 ملايين يورو، وذلك للموسم الحالي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان "ينطوي هذا الاتفاق أيضا على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو".

في المقابل، أكد بايرن إتمام الصفقة على موقعه الرسمي "خضع اللاعب الدولي البرازيلي للفحص الطبي الروتيني الأحد ووقع عقده".

وأشاد كوتينيو بانتقاله إلى بافاريا بالقول: "بالنسبة لي، يمثل هذا الانتقال تحديا جديدا في بلد جديد مع أحد أبرز الأندية الأوروبية. أنا متشوق لرؤية ذلك، وعلى غرار بايرن أملك طموحات كبيرة".

وهنأ كارل هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة فريقه على إتمام الصفقة بالقول: "نشكر برشلونة لقبوله عرض الانتقال. مع فيليبي، يصل إلى بايرن لاعب سيدعم خياراتنا الهجومية بفضل إبداعه وأسلوبه التقني".

وعنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية الرياضية اليومية، الاثنين، منتقدة اللاعب البرازيلي "كوتينيو، قصة كارثة كبيرة".

وانضم كوتينيو (27 عاما) إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليونا كحوافز.

وتردد اسم كوتينيو في الآونة الأخيرة في الصفقة المحتملة لمواطنه نيمار، الذي يرغب في ترك فريقه الحالي باريس سان جرمان والعودة إلى برشلونة، الذي دافع عن ألوانه من 2013 إلى 2017 قبل أن يحط الرحال في العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ولم ينجح اللاعب البرازيلي في فرض نفسه مع بطل إسبانيا على الرغم من فوزه بلقب الدوري مرتين وبالكأس المحلية مرة في 18 شهرا قضاها في كتالونيا، وفشل في التأقلم مع أسلوب لعب الـ "بلاوغرانا" إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز المصابين حاليا.

أما بالنسبة إلى بايرن ميونيخ، فإن قدوم كوتينيو من شأنه أن يعزز النوعية في الفريق لا سيما بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي "الطائر" آريين روبن وعودة الكولومبي خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته.