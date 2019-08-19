مسيرات العودة: الجمعة المقبلة يوم اشتباك مفتوح ضد الاحتلال

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الاثنين، جماهير شعبنا أن يكون يوم الجمعة القادم يوم اشتباك مفتوح وتكثيف النشاطات الكفاحية ضد جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأهابت الهيئة، بأبناء شعبنا في الضفة لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه يوم الجمعة القادمة.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماعها الدوري في مخيم ملكة شرق غزة، على استمرار مقاومة شعبنا واستمرارها لانتزاع حقوق شعبنا والتصدي للغطرسة الصهيونية في القدس والضفة المحتلتين.

وشددت الهيئة، على استمرار مسيرات العودة بطابعها السلمي والشعبي، في الوقت الذي يستهدف الاحتلال المسجد اقصى بالتقسيم الزماني والمكاني وفي ظل استمرار الحصار على غزة.

ودعت، الهيئة جماهير شعبنا أن يكون يوم الجمعة القادم يوم اشتباك مفتوح وتكثيف النشاطات الكفاحية ضد جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

كما دعت للحضور والمشاركة في فعاليات محامون ضد الحصار للمطالبة برفع الحصار عن غزة وذلك يوم غد الثلاثاء الساعة 10:30 صباحاً امام حاجز بيت حانون.

وقد أعلنت الهيئة عن بدء التحضير لإنشاء منتزه العودة على أرض مخيم ملكة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من البلديات وذلك تأكيداً منها على الوفاء لدماء الشهداء والجرحى وأن المسيرة مستمرة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها.





























