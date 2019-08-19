تداول "الراجحي" في السوق السعودي اليوم

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة خاصة على مصرف الراجحي، عند أقل سعر للسهم خلال الجلسة.

وبلغت قيمة الصفقة 16.44 مليون ريال، من خلال 282.7 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 67.20 ريال، حيث تم تداول سهم "الراجحي" بين مستويات 68.20 ريال، و67.20 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات. بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.