موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدوري الانجليزي 2019

أعلن نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تحديه لمواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وأفاد النادي بأن المباراة ستكون السبت المقبل، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وكتب الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر "تويتر": "نتمنى أسبوعًا رائعًا للريدز".

وكان ليفربول حقق الفوز على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف في افتتاح البريميرليج، قبل أن يفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 أول أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، متفوقًا على آرسنال الوصيف بفارق الأهداف.

يذكر أن ليفربول فاز في أول مباراة له أمام نورويتش سيتي 4-1، وفي المباراة الثانية له فاز أمام ساوثهامبتون 2-1، على الجانب الآخر فقد فاز أرسنال في أول جولتين له منذ إنطلاق الدوري، فقد فاز في أول مباراة له أمام نيوكاسل 1-0، وفاز أيضاً على نظيره بيرنلي 2-1، ليتساوي مع الريدز في عدد النقاط حتى الآن.