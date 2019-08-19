ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

موعد حفل تخريج خريجي جامعة الأزهر بغزة 2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:05 - 19 اغسطس 2019
جامعة الأزهر جامعة الأزهر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قررت جامعة الأزهر في غزة، إقامة حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين للطلبة الخريجين لعام 2018/2019  يومي الخميس والجمعة (26، 27) سبتمبر في حرم الجامعة الجديد.

وقد أوضحت لجنة الإعداد لحفل تخريج الفوج الرابع والعشرين للطلبة الخريجين؛ أن المشاركة ستكون المشاركة متاحة لخريجي العام الجامعي 2018/2019 ( الفصلين الأول والثاني والمتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي) لدرجتي البكالوريوس والماجستير في كافة التخصصات.

وطالبت الخريجين الراغبين في المشاركة تسديد الرسوم المقررة وقدرها ( ثلاثون ديناراً أردنياً )  لدى الدائرة المالية في الجامعة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 19/8/2019 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 8/9/2019.

الأكثر مشاهدة

متعلقات