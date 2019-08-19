نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية بالرقم القومي 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عن بدء التقديم بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2020 2019، منذ يوم الأحد 16 يونيو، وحددت سن التقديم لهذه المرحلة بالنسبة للأطفال مواليد 2 أكتوبر 2013 حتى مواليد 1 أكتوبر 2015.

وأكدت المديرية أنه سوف يتم قبول الطلاب بحسب السن وأيضاً الكثافة، حيث أشارت إلى أن التقدم للمدارس القومية سواء العربي أو اللغات يكون عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية www. alex-edu.com .

وبشأن تقديم المدارس الرسمية لغات ستكون بمراكز التقدم بالإدارات التعليمية المختلفة، ثم طباعة الاستمارة والتقدم ومعرفة شروط وقواعد التنسيق وهذا عن طريق الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم.

كما يتم تسليم طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال في مراكز استلام طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات بالإدارات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

وفيما يخص تنسيق المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2019 -2020 لمرحلة رياض الأطفال، فقد بدأ في أول شهر يونيو 2019، كما أتاحت الوزارة أسبوع لتعديل وتصحيح البيانات الخاصة بالطفل.

وعن موعد إعلان نتيجة قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات يكون عن طريق الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم أو موقع الإدارة التعليمية التابع لها الطفل.

يمكنك الاطلاع على نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال بمحافظة الإسكندرية من هــــــــــــــــتنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

(صورة شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. اقرار ولي الامر بعدم التقديم في أكثر من ادارة تعليمية. طلب الالتحاق. استمارة الرغبات).