نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 في ليبيا

من المتوقع، أن تعلن وزارة التربية الوطنية في ليبيا، اليوم الاثنين، نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019,وحددت وزارة التربية الوطنية ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 حسب رقم التسجيل والرقم السري عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج.

تعد الشهادة الإعدادية الليبية من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب الليبي لأنها تعد شهادة إتمام مرحلة ما قبل التعليم الثانوي، وبعدها ينتقل الطالب مباشرة إلى التعليم الثانوية.

وتهتم وزارة التربية والتعليم الليبية تولي بامتحانات الشهادة الإعدادية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية بفرض سيطرة كاملة على جميع لجان الامتحانات في مختلف المدن الليبية، وكانت امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الاعدادية قد انتهت منذ أيام قليلة في جميع المدن الليبية.

رابط اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 من هـــــــــــــــنا