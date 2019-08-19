أسعار الذهب اليوم فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب، في مصر اليوم الإثنين 19 أغسطس 2019، بقيمة 2 جنيه على كل جرام في جميع الأعيرة.

وشهد عيار 21 ارتفاعاً بقيمة 8 جنيهات للجرام من عيار وهو الأكثر مبيعاً في مصر خلال الأيام الماضية في محلات الصاغة.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 696 خلال تعاملات اليوم، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 597 جنيهاً، ووصلت أسعار الذهب عيار 24 من 795 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 5568 جنيه.

إليك أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 أغسطس، في السوق المحلية المصرية والسوق العالمية، وذلك من خلال الجدول التالي:

العيار السعر بدون المصنعية السعر بالدولار عيار 24 796 جنيه 47.46$ عيار 21 696 جنيه 41.50$ عيار 18 596 جنيه 35.60$ سعر الجنيه الذهب 5651 جنيه 337.16$ سعر أوقية الذهب __________ 1,509 $ سعر كيلو الذهب 796.000 جنيه ____ سعر الدولار 16.63 1$

وعلى المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ومع مراقبة التطورات في أسواق الأسهم والسندات بالتزامن مع إعلان تراجع مؤشرات البورصة الأمريكية أمس والذي يعد أكبر تراجع شهدته منذ بداية العام الجاري 2019، حيث فقد مؤشر "داو جونز" 800.4 نقطة إلى 25479.4 نقطة.