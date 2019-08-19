آخر أسعار العملات اليوم في مصر مقابل الدولار فى البنك المركزي

إليك سعر الدولار اليوم الاثنين 19/8/2019 في مختلف البنوك العاملة في مصر، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة في مصر.

واستقر سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، عند سعر 16.52 جنيهاً للشراء، و16.62 جنيهاً للبيع في معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفي المصري، بمقدمتها البنك المركزي.

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك المشرق 16.55 16.65

بنك البركة 16.55 16.65

البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.55 16.65

البنك المصرى الخليجى 16.55 16.65

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.55 16.65

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.55 16.65

بنك قناة السويس 16.55 16.65

بنك الكويت الوطني NBK 16.55 16.65

بنك الإستثمار العربي AIB 16.55 16.65

بنك عودة 16.55 16.65

بنك بلوم 16.54 16.64

بنك التعمير والإسكان 16.54 16.64

بنك مصر إيران التنمية 16.54 16.64

اتش اس بى سى HSBC 16.54 16.64

كريدى أجريكول 16.54 16.64

بنك التنمية الصناعية 16.54 16.64

البنك المركزى المصرى 16.54 16.66

المصرف العربى الدولى 16.53 16.63

البنك العربي الأفريقي الدولى 16.53 16.63

البنك الأهلى اليونانى 16.53 16.63

البنك العقاري المصري العربي 16.53 16.63

البنك التجاري الدولي (CIB) 16.53 16.63

بنك الإسكندرية 16.53 16.63

المصرف المتحد 16.52 16.62

بنك مصر 16.52 16.62

البنك الأهلي المصري 16.52 16.62

البنك الزراعى المصرى 16.52 16.62

وأفاد خبراء الاقتصاد بأن ما يحدث من انخفاضات بسعر الدولار الأمريكي أمر طبيعي بعد زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات آمنة، وكذلك تحول ميزان المدفوعات من السالب إلى الموجب بعدما زادت عائدات الدولة من النقد الأجنبي عن مصروفاتها منه.