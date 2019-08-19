أسعار العملات صباح اليوم في السودان

إليك أسعار العملات في السودان اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019، ومتوسط سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في السوق السوداني.
وجاءت أسعار العملات كافة في حالة الاستقرار بالسعر مقابل الجنيه السوداني بأغلب الأسواق وخاصة الدولار والعملة الأمريكية التى شهدت استقراراً فى السعر.
إليك أسعار العملات كافة في السوق السوداء وفي البنوك بناءاً على السعر الصادر من البنك المركزي السوداني:
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|45.0000
|45.2250
|45.1125
|الين الياباني
|0.4025
|0.4045
|0.4035
|الجنيه الاسترليني
|58.2072
|58.4982
|58.3527
|الفرنك السويسري
|44.0800
|44.3004
|44.1902
|الدولار الكندي
|33.4597
|33.6270
|33.5433
|كرونة السويدية
|4.8010
|4.8250
|4.8130
|الكرونة النرويجية
|5.2458
|5.2720
|5.2589
|الكرون الدنماركي
|6.7577
|6.7915
|6.7746
|الدينار الكويتي
|147.0108
|147.7459
|147.3783
|الريال السعودي
|12.0006
|12.0606
|12.0306
|الدرهم الاماراتي
|12.2526
|12.3139
|12.2832
|12.3609
|12.4227
|12.3918
|الدينار البحريني
|119.3001
|119.8966
|119.5984
|ريال عماني
|116.9135
|117.4981
|117.2058
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|61.1816
|61.5060
|61.3438
|الدولار الحسابي (مصر)
|3.2500
|3.2898
|3.2699
|اليورو
|50.4581
|50.7103
|50.5842
|XAR
|1836.7930
|1846.2242
|1841.5086
سعر الدولار فى السوق السوداء، حيث شهد استقراراً في السعر مقابل الجنيه السوداني على مستوى أغلب الأسواق، الجدول التالي يوضح أسعار أشهر العملات بالكامل:
|العملة
|سعر الصرف
|دولار امريكي
|58 جنيها
|ريال سعودي
|15.30 جنيها
|درهم اماراتي
|16.50 جنيها
|سعر الدولار الرسمي
|45.00 جنيه
|اليورو
|66.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|72.50 جنيه
|ريال قطري
|16.20 جنيه
|الجنيه المصري
|3.25 جنيه
يشار إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء حقق اليوم 65.00 جنيه سوداني، وهناك حالة من استمرار الاستقرار فى الفترة الأخيرة مع ظهور مؤشرات عن بداية تعافي الاقتصاد السوداني بالتالي عودة الجنيه السوداني إلى الارتفاع مقابل جميع العملات وخاصة الدولار.
|العملة
|سعر الصرف
|دولار امريكي
|58 جنيها
|ريال سعودي
|15.30 جنيها
|درهم اماراتي
|16.50 جنيها
|سعر الدولار الرسمي
|45.00 جنيه
|اليورو
|66.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|72.50 جنيه
|ريال قطري
|16.20 جنيه
|الجنيه المصري
|3.25 جنيه
|العملة
|سعر الصرف
|دولار امريكي
|58 جنيها
|ريال سعودي
|15.30 جنيها
|درهم اماراتي
|16.50 جنيها
|سعر الدولار الرسمي
|45.00 جنيه
|اليورو
|66.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|72.50 جنيه
|ريال قطري
|16.20 جنيه
|الجنيه المصري
|3.25 جنيه