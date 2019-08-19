أخبار السودان اليوم عناوين الصحف السودانية

إليك أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة، صباح اليوم الاثنين 19 اغسطس 2019م، وأهم الأخبار الاقتصادية والقضايا والأحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية.
عناوين سياسية
- السودان.. “قوى التغيير” تحسم أسماء مرشحيها للمجلس السيادي
- شبكة الصحفيين ترفُض ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي وتحُذر من الخطوة
- رفض من أعضاء بـ “الحرية والتغيير” اختيار طه عثمان في السيادي مُمثلاً لتجمع المهنيين
- الحركة الوطنية لجنوب السودان تهنئ السودان بالانتقال لـ”المدنية”
- تصريحات مهمة وحصرية للأصم حول المشاركة في التشريعي
- السودان: المعارضة تحدد أعضاءها الخمسة في مجلس السيادة والمجلس العسكري يختار ثلاثة ممثلين له
- “ربيع السودان”.. من قاعة الفيزياء إلى منصة التوقيع
- الحكومة تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة بأعالي النيل
- برطم يطالب القوى السياسية بالالتفاف حول الاتفاق
- والي الخرطوم يوجه بالبدء الفوري في حملات الرش لمكافحة توالد البعوض وحشرات الخريف
- واشنطن: توقيع وثيقة الإعلان الدستوري خطوة كبيرة للسودانيين
- قيادي بقوى التغيير : حل المجلس العسكري بأداء القسم لـ”السيادي”
- القيادي بالمؤتمر الشعبي بارود صندل لـ(الصيحة) (1-2)
- خبير سوداني يحدد شروط نجاح المرحلة الانتقالية
- استئناف محاكمة الرئيس المخلوع البشير “الاثنين” وسط إجراءات أمنية مُشددة
- مزمل أبو القاسم يكتب : حكومة الإنقاذ.. من تحت الصفر
- القوات المسلحة: الاتفاقيات التي تمت تؤسس لعهد جديد
- قوى الحرية والتغيير تدفع بمرشحيها للسيادي
- “السودان الجديد”.. تطلعات لدولة مدنية تنفض غبار نظام البشير
- رفع العقوبات الأمريكية تتصدر أجندة لقاء الدقير وبوث
- المجلس العسكري يُرشح “بُرطم” للشخصية التوافقية بالرقم “11” في السيادي
- مستشار الأمن الأمريكي يدعو السودانيين إلى تأسيس حكومة الكفاءات
- الإتحادى الديمقراطي يدعو الحركات للمساهمة في البناء
- تيارة نصرة الشريعة يوجه اكثر من 500امام مسجد لنقد الوثيقة الدستورية
- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق السوداني
- أبو الغيط يهنئ السودان ويؤكد قيامه بزيارة ثانية إلى الخرطوم
- قوى التغيير تعلن حسم مرشحيها للمجلس السيادي
- أبوالغيط يهنئ السودان بتوقيع وثائق المرحلةالانتقالية
- كندا ترحب بالتوقيع على الاتفاق الدستوري في السودان وتصفه بـ«اللحظة التاريخية»
- اسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي في السودان
- شاهد بالفيديو.. المجلس العسكري : عجلة الحرب توقفت تماماً وطبقنا هذه المبادئ
- الصادق المهدي: ”قوى الشر تتربص بـ(الحكومة المدنية)
- خطوات لهيكلة القوات المسلحة وفق أسس جديدة
- قوى الحرية والتغيير تكتب موثقاً لحماية الدولة المدنية
- المهدي يوجز.. و”الأصم” يتحدث بالكلمة الأطول
- توقيع تاريخي على الاتفاق الانتقالي
- الأصم يبعث حزمة رسائل في بريد الجيش وأسر الشهداء والنظام البائد
- البرهان يطالب بتناسي مرارات الماضي ويقول: الحصة وطن
- السعودية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب قريبة جدًا
- ترشيح مسيحيين للشخصية التوافقية بالرقم “11” في المجلس السيادي
- إيطاليا ترحب بتوقيع الاتفاق وتعلن دعمها
- كباشي: وافقنا على تعيين حمدوك رئيساً للوزراء..تشكيل “السيادي” وحل “العسكري”
- الفريق ركن ياسر العطا لـ(الانتباهة): اختيار العضو رقم 11 للسيادي سيتم ولن يأخذ أكثر من 10 دقائق للاتفاق
- المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أمجد فريد لـ(الانتباهة): سنصلح المؤسسة العسكرية حتي تخرج البندقية من السياسة للأبد
- ترحيب أوروبي بالاتفاق الانتقالي في السودان
- الاتحاد النسائي يعترض على التسريبات حول مرشحي السلطة التنفيذية
- الامم المتحدة: نتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية في السودان
- مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو لحكومة تكنوقراط في السودان
- ماهي أبرز تحديات السودان بعد توقيع الاتفاق بشأن الانتقال الديمقراطي؟
- الامارات : ندعم الانتقال السلمي في السودان
- واشنطن تعلق بشأن توقيع “وثيقة الإعلان الدستوري” في السودان
- ألمانيا تَعِد بدعم السودان وتشيد باتفاق نقل السلطة
- البرلمان العربي يُثمن دعم الإمارات والسعودية للسودان
- (السوداني) ترصد احتفالات بطعم النصر إفادات ومشاهدات خاصة من كواليس التوقيع
- قوى الحرية تتمسك بعدم الانتقام من أنصار النظام المخلوع وتقديمم المتهمين للعدالة
- احتشاد الملايين بساحة (الحرية) ومطالب القصاص وتحقيق الدولة المدنية تسيطر على الأجواء
- تشكيليون يعيدون رسومات (الجداريات) بالقرب من القيادة العامة
- نصف مليون مواطن يتظاهرون بود مدني احتفالاً بالاتفاق بين قوى التغيير والعسكري
- كيف يرى العالم “العهد الجديد” في السودان؟
- من هو الفريق اول جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني الجديد المرشح – سيرة ذاتية ؟
- بالفيديو : محللون يجيبون .. هل تنجح الحكومة الانتقالية الجديدة في ترسيخ الحكم المدني؟
- مُشاهدات “فرح السودان الكبير”
- جريدة لندنية : توقيع اتفاق تاريخي في الخرطوم .. السودان تطوى حكم العسكر ..التحدّي الأكبر سيكون تفكيك الدولة الإسلامية العميقة
- استبعاد التعايشي.. صراع التّجاذُبات السياسية في (الحرية والتغيير)!
- جريدة لندنية : حقبة جديدة ..عُرس «تاريخي» في السودان..إطلاق مسيرة الدولة المدنية..اعتذار للعالم عن سنوات الغياب طيلة 30 عاماً… ودعوة الجنوب إلى «العودة»
- المعارضون الجدد.. التأثير على الاتفاق
- وسط أجواء احتفالية وحُضُور إقليمي ودولي كَثيف
- مواكب بالعاصمة والولايات احتفالاً بتوقيع وثائق “الانتقالية”
- بالفيديو : خطاب تاريخي للقيادي محمد ناجي الاصم .. النص الكامل لكلمة قوى الحرية والتغيير في حفل توقيع الاتفاق الانتقالي
- “واشنطن بوست”: توقيع الاتفاق أنهى ثمانية أشهر من الاضطراب السِّياسي
- حسين شبكشي يكتب عرس السودان!
- حركة عبد الواحد ترفض التوقيع النهائي
- حوار هام مع رئيس «المؤتمر السوداني» الدقير يتحدث فيه عن التوصل مع «الجبهة الثورية» إلى اتفاق على القضايا المهمة
- ولد لبات: نُقدِّر دور السعودية في تسهيل التّوصُّل للاتفاق بالسودان
- التربية: قرار استئناف الدراسة سيتم من العسكري أو مجلس السيادة
- ممثل الوساطة الأفريقية لبّات: الحفل تعبير عن إرادة الشعب السوداني وأفريقيا تحل مشكلاتها بنفسها
- الصادق المهدي: ميثاق شرف من أجل العبور نحو انتخابات يقرر فيها الشعب من يحكمه
- أسامة الأشقر: كواليس حفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية
- سيف الدولة حمدناالله يكتب (قحت) تطيح بمرشحها في رئاسة القضاء !!
- مبارك أردول يكتب من هو المهمش؟ وحديث عن مفهوم المركز والهامش مرة أخرى
- الأب فيلو ثاوث: شباب السودان شكل صورة زاهية بسلميته وقيادته لثورة عظيمة
- عثمان ذو النون يكتب أن تموت مظلوما .. خير من أن تعيش ظالما
عناوين اقتصادية:
- وصول (5) بواخر من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان
- اللجنة الإقتصادية: إحتياطي الدقيق يغطي إحتياجات البلاد حتى نهاية العام
- اقتصادي يدعو الحكومة الجديدة لحلول اقتصادية بعيدة عن جيب المواطن
- بعد التوقيع مُحلِّلون يُوجِّهون بالتفرُّغ لحلحلة المُشكلات الاقتصادية
- أصحاب مخابز لـ(السوداني): الدقيق والعُمّال والغاز وراء إعادة صفوف الخُبز!
- خسائر فادحة في الزراعة والثروة الحيوانية
- بعد التوقيع مُحلِّلون يُوجِّهون بالتفرُّغ لحلحلة المُشكلات الاقتصادية
عناوين قضايا وأحداث:
- مقتل أحد أفراد جهاز الأمن في مدينة توريت
- (الصحة): وفاة 46 مواطناً وتأثر 16ألف أسرة في 16 ولاية بسبب السيول والأمطار
- السلطات الصحية: خسائر فادحة جراء سيول وأمطار السودان
- طريق يكشف تفاقم الفساد في السودان
- مُطالبة بتحديد سِعَات مَركبات النقل بالخرطوم
عناوين رياضية:
- الأمطار تؤجل لقاء أهلي مروي والمريخ العاصمي
- جبرة: مواجهة المريخ صعبة ونحاول الاستفادة من كل الظروف المُتاحة
- في مواجهة الوصل الإماراتي .. الهلال يعقد مؤتمره الصحفي للمباراة بـ “الإثنين”
- قبل ساعات من المواجهة ..الاتحاد يُهدد المريخ بالهزيمة في مباراته مع أهلي مروي
- بولعويدات يقود هجوم الهلال أمام الوصل الإماراتي