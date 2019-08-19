أسعار الأسهم مباشر بسوق دبي المالي

تمت صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "شعاع كابيتال" بنحو 1.47 مليار سهم بسعر 0.95 درهم للسهم، اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2019، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار درهم.

ومن خلال هذه الصفقة استحوذ رويال بافيليون على نحو 21.27% من شركة " شعاع كابيتال".

وأطلق "سوق دبي المالي" أطلق خدمة "الصفقات الكبيرة المباشرة" في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق ( 15% صعوداً و10% هبوطاً).

ووضع السوق شرطاً ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة على سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

وارتفع المؤشر بشكل طفيف لينهي تداولات أمس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 2797 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بجلسة الخميس، كما أطلق مؤشر "Price ROC" إشارة بيع، لذلك نتوقع أنه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 2770 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2-680 نقطة.