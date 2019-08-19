17 من ذوي الأسرى يزورن أبنائهم الأسرى في سجن رامون

توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن "رامون" عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأكدت وزارة الأسرى، أن 17 من ذوي الأسرى بينهم طفلان دون سن السادسة عشر توجهوا لزيارة 13 أسير من أبنائهم في سجن "رامون " فجرًا وذلك من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشارك طاقم الوزارة برئاسة بهاء المدهون وكيل الوزارة في مؤازرة أهالي الأسرى و الاطمئنان على سير أوضاع الزيارة حتى وصولهم الى معبر بيت حانون "ايرز."

يشار الى أن الوزارة ومن خلال برنامج مؤازرة أهالي الأسرى المتوجهين لزيارة أبنائهم داخل سجون الاحتلال، تهدف الى دعم صمود اهالي الاسرى وتقديم الدعم اللازم لهم وللأسرى داخل سجون الاحتلال.