سلطة الأراضي تشرع بتجديد للسجلات القديمة في العقارات الطابو

شرعت سلطة الأراضي بعملية تجديد للسجلات القديمة في الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو وذلك للحفاظ على محتويات السجلات القديمة من التلف أو الضياع سيما.

وأشارت السلطة، إلى أن عدد من هذه السجلات يعود تاريخها لزمن الإدارة المصرية أصبح لا ينسجم مع متطلبات العمل الحالي نظرا لقدمها وكبر حجمها وتستهدف عملية التجديد(164) سجل تحتوي على (31052) قسيمة هي مجموع قسائم الأراضي قطاع غزة .

وبينت سلطة الأراضي، أن هذه الخطوة جاءت نظرا لوجود عدد من السجلات التالفة والمتهالكة مما يعرض المحتويات والمعلومات المدونة فيها للضياع مما يهدد إمكانية أثبات الملكية وما يترتب عليها من ضياع للحقوق وبينت سلطة الأراضي أن عملية التجديد هذه تستند إلى قانون الأراضي رقم (30) لسنة 1944 والذي منح جهة الاختصاص الحق في تجديد السجلات وإعادة نسخها من قبل لجنة متخصصة في حال أصبح سجلا ً منها عديم المنفعة بصورة كلية أو جزئية إما لقدمه أو تلفه .

وتمر عملية التجديد بعدة مراحل وهي مرحلة الطباعة ومرحلة التدقيق ومرحلة الطباعة والاعتماد النهائي للنسخ

ووفقا للقائمين على هذا المشروع فأن عملية التجديد تنطوي على أهمية بالغة من حيث حفظ الحقوق وتسهيل عملية البحث والتدقيق حيث سيتم تنظيم السجلات وإعطائها أرقام متطابقة مع الرقم المعمول به في الطابو وترتيب القطع فيها وإنشاء ملف لكل سجل.

وتستمر سلطة الأراضي في تنفيذ عدد من المشاريع التي تحفظ للمواطنين حقوقهم في أملاكهم الخاصة وحفظ الحق العام وتطوير العمل بما يتلائم مع التطور التكنولوجي وحوسبة كافة الإجراءات التي تمر بها المعاملات.