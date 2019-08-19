تعليم غزة: اليوم الإعلان عن نتائج التوظيف و500 شاغر ينتظرهم 

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، سعيها الحثيث للإعلان اليوم الاثنين، عن نتائج المتقدمين للتوظيف لدى الوزارة.

وقد أوضح رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية و المالية في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى للإعلان عن النتائج اليوم، حيث أن اللجنة المخصصة منعقدة لوضع اللمسات الأخيرة.

وبين في تصريحٍ لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة لديها 500 شاغر وظيفي، لسد حاجتها من المعلمين ومدراء المدارس والمكاتب والإشراف.

ونوهت إلى اللجنة تعمل على توزيع الموظفين الجدد المتقدمين للوظيفة بتخصصاتهم المختلفة على المديريات ضمن المطلوب لكل مديرية، حيث تقدم للمقابلات 1045 متقدماً ومتقدمة من مختلف التخصصات.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم شرعت بعقد مقابلات الوظائف التعليمية لـ 5200 خريج وخريجة بداية الشهر الجاري ممن اجتازوا درجة الحسم في امتحان القدرات التحريري الذي عقدته الوزارة خلال شهر إبريل الماضي.