يديعوت: تقرير سري للمخابرات الفلسطينية ينذر بموجة عنف تجتاج الضفة المحتلة

قالت صحيفة يديعوت احرنوت اليوم الاحد، بأنها حصلت على تقرير سري اعده مختصون أمنيين لصالح جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله يحذر من مغبة تزايد عدد العمليات واندلاع اعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية ، ومن ازمة اقتصادية خانقه على السلطة الفلسطينية ، ومن عزل السلطة الفلسطينية دولياً ومن حالة اليأس التي يمر بها الجيل الشاب في الضفة المحتلة .

واشار التقرير الى ان السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار وهناك جمود سياسي بالإضافة الى الاحساس بالعزلة الدولية والازمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها رام الله ، وتابع التقرير :تلك الامور لا تقلق فقط القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بل تقلق ايضا رؤساء وقادة الاجهزة الامنية الفلسطينية في رام الله .

وقالت يديعوت بأن التقرير وصل لها وتم اعداده قبل ايام قليلة من عملية قتل الجندي "دابير شوريك" ويتطرق التقرير لسلسلة العمليات الاخيرة في الضفة الغربية وشرق القدس ، مبيناً الى ان الجيل الشاب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 16 عاما الي 25 عاما وصفهم التقرير بجيل الغضب الذي يخشي من المستقبل ، لذلك هذا الجيل هو الأخطر .

وأوضح ان من بين هؤلاء الشبان يمكن ان يخرج شبان يقدمون على عمليات تؤدي الي تصعيد خطير ، مبيناً ان نتائج التقرير يشير الى وضع ساخن سيؤدي الي ازدياد عمليات اطلاق النار وزرع العبوات الناسفة ومحاكاة عمليات ناجحة تم تنفيذها ضد مستوطنين العام الماضي لجانب الاقدام على تصنيع اسلحة يدوياً وفقا لجهود تبذلها حماس لتجنيد منفذي عمليات من شبان الضفة الغربية بتوجيهات من غزة.

واشار تقديرات المخابرات الفلسطينية بأن من السهولة لشاب من الضفة الغربية الحصول على سلاح بسبب وجود تصنيع الاسلحة يديويا في الضفه الغربية

وحذر معدو التقرير أيضا من اندلاع موجة شعبية واسعة النطاق نتيجة للأزمة الاقتصادية ،حيث سيستلهم المحتجون من طلبة المدارس في الضفة الغربية مسيرات العودة على حدود أسوار قطاع غزة.