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اعتقال شاب أمريكي خطط لإطلاق نار ضد الجالية اليهودية بأوهايو 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:33 - 19 اغسطس 2019
يهود يهود
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ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو القبض على شاب أمريكي  هدد بتنفيذ عملية إطلاق نار على مركز للجالية اليهودية. 
وجاء اعتقاله  عقب نشر جيمس ريردون، البالغ من العمر 20 عاما، مقطع فيديو على الإنترنت لرجل يطلق مسدسًا مع شرح له يعرف المركز في يونجستاون ، شمال بيتسبيرج، وفق ما نقلته إذاعة "بي بي سي".
وقالت الشرطة إن تفتيش منزله كشف عن العديد من الأسلحة والدروع الجسدية وقناع الغاز وكمية كبيرة من الذخيرة ، ووجه إليه تهم بالتهديد والتحرش، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين.
وكان حادث إطلاق نار على معبد يهودي في بيتسبرج العام الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصًا.
 

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