معاريف: المستهلك الأردني سيشتري الغاز أقل من "الاسرائيلي"

كشف التلفزيون "الاسرائيلي" قبيل البدء بتنفيذ الصفقة عن تفاصيل اخرى حول بنود صفقة الغاز الإسرائيلية الأردنية.

ووفقا للقناة الاسرائيلية الثانية فسوف تبيع "اسرائيل" شركة الكهرباء الأردنية (NEPCO), الغاز الاسرائيلي من حقل لفتيان "الاسرائيلي" بسعر أقل من السعر الممنوح لشركة الكهرباء "الاسرائيلية"

وقالت القناة الثانية ان "اسرائيل" ستبيع شركة الكهرباء الأردنية وحدة الغاز بسعر 5.65 دولار في حين ان السعر الممنوح لشركة الكهرباء "الاسرائيلية هو 6 دولار عن وحدة وبذلك سيدفع المستهلك الاردني سعر اقل من المستهلك الاسرائيلي".

وبينت القناة الثانية ان الاتفاقية التي لم يرشح عنها منذ توقيعها في سبتمبر 2016، سوى معلومات قليلة، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.

وقد اصدرت الحكومة الأردنية، تفويضا لشركة الكهرباء الأردنية، الطرف الأردني في الاتفاقية، بالتوقيع علي كلفة كاملة بقيمة 11 مليار دولار.

"الاتفاقية كتبت باللغة الإنجليزية، خلافاً لما ينص عليه قانون التعاقدات الحكومية، بأن اللغة العربية هي لغة رسمية".

والاتفاقية تستمر 15 عاما، مع وجود ضمانات امريكية وقابلة للتمديد وفق ظروف معينة، لم تذكر العملة الأردنية (الدينار)، وإنما ذكرت الدولار (الأميركي) والشيكل (الإسرائيلي)".

وبينت القناة الثانية أن الاتفاقية تنص على أن الغاز سيمر بمرحلتين للنقل؛ من الحقل إلى الحدود الأردنية، ومن الحدود الأردنية للمستهلك، عبر شركة تدعى "الفجر".