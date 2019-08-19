7 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من الضفة المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 19 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

من مدينة نابلس/ الأسير عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى (61 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مرتين ومعتقل منذ عام 1995، وأمضى 24 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رائد عثمان سعيد أحمد سعيد المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1995 وأمضى 24 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن جنين/ الأسير عبد الله أحمد فارس عارضة (40 عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 1999 وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عمار صبحي عبد عثمان موسى (42 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير محمد داوود متعب محمد طحاينة (45 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير سلامة محمد عبد الرحمن قطاوي (28 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 10 أعوام في السجون.

والأسير باسل عماد صبحي عريف من مدينة غزة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.