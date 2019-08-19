الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا ويزعم ضبط أسلحة بالضفة

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر وصباح الاثنين، مناطق متفرقة من الضفة المحتلة وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

وأفاد المتحدث باسم الاحتلال، بأن قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 23 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وادعى أنه تم ضبط سلاح كارلو وأسلحة بدائية أخرى وذخيرة.

إلى ذلك، اختطفت قوة خاصة تابعة للاحتلال بمركبتين "مدنيتين" الفتى شوكت خضر الشيخ (16 عاما)، وأمير ششتاوي، ومحمود عريقات، بعد أن اقتحموا ساحة الشهيد ياسر عرفات في وسط بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وفي نابلس والخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد فقوسة بعد اقتحام منزله في منطقة وادي الحمام بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، والشابين سعد عاهد عديلي ونصار عديلي خلال اقتحامها قرية أوصرين جنوب شرق نابلس.

وحسب مصادر محلية، فقد نشبت مواجهات في مدينة رام الله بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الماصيون، واعتقل الاحتلال الشاب براء القاضي بعد مداهمة منزله في حي الجنان بمدينة البيرة، والأسير المحرر عوض أبو عين من منزله في رام الله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حسين شبانة من بلدة سنجل شمال مدينة رام الله.