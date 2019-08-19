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غدًا تستقر..

الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:34 - 19 اغسطس 2019
حالة الطقس "تعبيرية" حالة الطقس "تعبيرية"
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توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت إن الجو الليلة يكون معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الأربعاء الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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