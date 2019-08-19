موعد نتيجة إختبارات كلية الشرطة 2019

أعلنت وزارة الداخلية عن التقديم في كلية الشرطة 2019-2020 من خلال التسجيل الإلكتروني في موقع كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.

يستطيع الطلاب الذين سجلوا في التقديم، الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة دفعة 2019-2020 بالرقم القومي.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي من هــــــــــــــــنا

يذكر أن كلية الشرطة استمرت حتى يوم الخميس 15 أغسطس 2019، في تلقي طلبات التقديم لكلية الشرطة 2019، ليتم بعدها اجراء جميع الاختبارات المعتادة التي تقوم بها لاختيار طُلابها.

يشار إلى أن أكاديمية الشرطة لا تقبل الطلاب الذين سبق وحُكم عليهم أو تورطوا في الجرائم المختلفة، وليس الطالب فقط، وإنما تقوم الأكاديمية بالبحث الدقيق والتحري الدقيق عن أفراد أسرة الطالب المتقدم، حتى يكون جميع المنتسبين إليها على قدر عالي من الكفاءة وحسن الخلق.