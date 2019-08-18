" إريكسن" يرفض 11 مليون يورو سنوياً لتجديد عقده مع توتنهام

يتمسك كريستيان إريكسن نجم خط وسط فريق توتنهام الإنجليزى، بالرحيل عن السيبرز خلال الميركاتو الصيفى، حيث رفض عرضاً جديداً من النادى اللندني لتمديد عقده الذي ينتهي فى يونيو 2020.

وارتبط اسم كريستيان إريكسن نجم توتنهام بالانتقال إلى ريال مدريد فى الميركاتو الصيفى، كبديل محتمل لفشل صفقة انضمام الفرنسى بول بوجبا إلى الملكى.

ذكرت صحيفة "ميرور"البريطانية، إن توتنهام قدم عرضاً جديداً قيمته أكثر من 11 مليون يورو سنوياً لتجديد عقده، لكنهم يعلمون بالفعل أنهم لن يحصلوا على إجابة لأن إريكسن حسم قراره باللعب لأحد كبار أوروبا.

وأكد نادى توتنهام، أنه لم يتلقى أى عرض رسمي للاعب هذا الصيف وهو سبب عدم رحيله حتى الأن عن النادى اللندنى.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ينتظر للحظات الأخيرة فى الميركاتو، من أجل حسم صفقة الدنماركي كريستيان إريكسن.