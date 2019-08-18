لأول مرة.. مصر تفوز على ألمانيا بكأس العالم في كرة اليد

لأول مرة في التاريخ، ينجح المنتخب المصري للناشئين بالفوز على ألمانيا في كرة اليد بـ 32 مقابل 28 هدف

وفي تفاصيل المباراة نجحت مصر خلال المباراة بالفوز رغم محاولتهم العودة للمباراة في أكثر من مرة حيث تم تضييق الفارق مع بداية الشوط الثاني من 6 نقاط إلى ثلاث نقاط فقط, لكن نجح لاعبو المنتخب المصري في العودة مرة أخرى للمباراة وزيادة الفارق إلى 5 أهداف وأحيانا 4 أهداف.

وفي نهاية اللقاء تم تقليل الفارق الى ثلاث نقاط واسترسل لاعبو المنتخب المصري حتى الدقائق الأخيرة من المباراة وقدموا ملحمة رائعة ليرفعوا الفارق مرة ثانية إلى 6 نقاط من عمر الشوط الثاني، ونجح حارس مرمى منتخب في مواصلة التألق في المباراة ببراعة في أكثر من كرة وانفراد في مرمى الملعب.

وفي الشوط الأول، نجح ناشئو مصر في التقدم على منتخب ألمانيا للناشئين بـ 19 هدف مقابل 13، وسيطر اللاعبين على مجريات المباراة لعباً ونتيجة ونجحوا في الانتشار طوال الشوط الأول حيث تقدموا منذ الدقائق الأولى بفارق 3 أهداف على الأقل حتى وصل الفارق إلى 6 أهداف.

وتألق " حميد " حارس مرمى منتخب مصر حيث تصدى للعديد من الكرات وهو ما كان له كبير الأثر في زيادة الفارق لصالح منتخب مصر.

وتصدّر اللاعب هشام أحمد قائمة هدافي البطولة بإحراز 6 أهداف.