"جبل طارق" ترفض طلبا أميركيا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية

أفادت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية، اليوم الأحد، بأنها رفضت طلب الولايات المتحدة الأميركية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي تستعد إلى مغادرة مياهها الإقليمية، مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية غير قابلة للتطبيق في الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان سلطات جبل طارق "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، ولم تستجب السلطة المركزية في جبل طارق للطلب الأمريكي نظراً لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة".

وبيّنت ان عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران - المطبقة في جبل طارق - أقل بكثير عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة"، فيما لا تزال الناقلة في الميناء قبالة جبل طارق، محملة بـ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني.