كونتينو يصل إلى ميونيخ تمهيداً لانتقاله الى بايرن

وصل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو مهاجم برشلونة الإسباني، صباح اليوم الأحد إلى مدينة ميونخ، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" مقطع فيديو لوصول الدولي البرازيلي، من أجل الخضوع للفحوص الطبية في النادي البافاري.

وكان البايرن قد أعلن الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع برشلونة على استعارة اللاعب، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيا مع نهاية الموسم.

ومن المتوقع إعلان البايرن تعاقده مع صاحب الـ27 عاما في الساعات القليلة المقبلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية أن الصفقة المحتملة ستكلف الفريق الألماني ما بين 15 و20 مليون يورو، لكنه سيكون ملزما بدفع 120 مليون يورو، حال تفعيله بند خيار الشراء.