الأردن يستدعي سفير الاحتلال احتجاجاً على انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد سفير الاحتلال لديها، للاحتجاج على الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بالقدس المحتلة، و المسجد الأقصى.

و ذكر بيان صادر عن الخارجية الأردنية أنها استدعت ظهر اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك.

و طالبت الخارجية الأردنية في بيانها بـ"الوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف، والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي، "أبلغ السفير الاسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فورا لحكومته، تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للإنتهاكات الإسرائيلية، ولجميع المحاولات المستهدفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".

وأكد القضاة، أنه تم إعلام السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى والسماح بصلاة اليهود فيه.

وأكدت الوزارة، إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قال لـ"إذاعة 90" العبرية: "يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.

وأضاف أردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، أن "صلاة اليهود يجب أن تسمح فردية أو جماعية، سواء في مكان مفتوح أو مغلق".