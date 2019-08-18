داعش يتبنى تفجير "قاعة أفراح" الذي اودى بحياة 63 شخصاً في كابل

تبنى تنظيم داعش الإرهابي ليل السبت، مسؤوليته عن تفجير "صالة أفراح"، الذي أودى بحياة حوالي 63 شخصاً واصابة 182 آخرين في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح التنظيم في بيان صحفي أن "داعشياً استهدف تجمعًا شيعيًا كبيرًا في كابل، وأن الهجوم تضمن تفجيرا انتحاريا، تبعه تفجير سيارة مفخخة.

وأفاد ناجون بأن "الانتحاري كان واقفًا على خشبة مسرح تجمع فيها أطفال وآخرون عندما فجر سترته المتفجرة".

من جهته، أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الحداد على خلفية الهجوم، وكتب في سلسلة تغريدات عبر تويتر قائلا "لا يمكن لحركة "طالبان" إعفاء نفسها من اللوم، على توفير منصة للإرهابيين، اليوم هو يوم للحداد".