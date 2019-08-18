"لجنة إصلاح الجهاد" ترعى صلحًا عشائريًا في المحافظة الوسطى

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح بحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، صلحاً عشائرياً بين عائلتي " أبو جراد والديب ", وذلك على إثر شجار بين أبناء العائلتين.

وعُقد الصلح في ديوان آل أبو جراد بحضور مختار العائلة وعدد من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح وأهل الحي.

وأكد المختار سليم حماد "أن العفو والتسامح صفات أصلية بالمجتمع الفلسطيني ونابعة من ديننا الحنيف"، مشددا على أهمية "تفويت الفرصة على من يريد إشعال الفتنة بين العائلات الفلسطينية".

كما شكر عائلة أبو جراد على كرمهم وتنازلهم عن حقهم، مشيدا في ذات الوقت بعائلة الديب على سرعة الاستجابة للحل وإرضاء عائلة أبو جراد".

وأشار المختار حماد إلى فضائل الإصلاح بين الناس وثوابه، مشدداً على ضرورة الصلح بين العائلات وقبول الصلح والمسامحة.

من جانبهما، أكدت العائلتان في كلمتين منفصلتين، على إتمام الصلح بينهما وبداية صفحة جديدة من العفو والتسامح, شاكرين كافة الجهود التي بذلها رجال الإصلاح والمخاتير وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهما.