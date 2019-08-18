جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر"، وهو الموعد نفسه الذي أعلنه في وقت سابق الوزير المكلف بملف البريكست ستيفن باركلي.

وأضاف جونسون في تغريدته: "يعني توقيع هذه الوثيقة (وثيقة الخروج) أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا بمجرد خروجنا من الاتحاد الأوروبي".

ويأتي تصريح جونسون في وقت أصدرت الحكومة البريطانية، الأحد، أول تعليق على وثائق مسربة تحت اسم "المطرقة الصفراء" تحدثت عن مواجهة بريطانيا كارثة كبرى.

وقال مايكل غوف، الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، "نحن لا نعلق على التسريبات، لكن تلك الوثائق، ليست إلا واحدة من أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها، لذلك نضع الخطط اللازمة لمواجهتها من الآن".

وأضاف: "لقد اتخذت خطوات مهمة في الأسابيع الثلاثة الماضية، لتسريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الوضع في الاعتبار كل السيناريوهات حتى الأسوأ منها".

وكشفت وثائق حكومية مسربة، الأحد، أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انتقالي.