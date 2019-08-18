نتنياهو يهدد بشن هجوم عسكري واسع على قطاع غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشن هجوم عسكري واسع على قطاع غزة، دون الاخذ في عين الاعتبار الانتخابات التي تجري في "إسرائيل".

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: لقد سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي، إذا لزم الأمر سنشرع في حملة عسكرية واسعة بغض النظر عن الانتخابات.

واتهم معارضون إسرائيليون بنيامين نتنياهو وحكومته بضعف خياراتها تجاه قطاع غزة، وانه يخشى القيام بأي عمل عسكري خشية من ان ينعكس ذلك الامر سلباً عليه في الانتخابات المقبلة.

في السياق، حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.