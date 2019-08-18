الاحتلال يقتحم ملعب برج اللقلق ويمنع دوري رياضي في القدس

أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ملعب برج اللقلق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومنعت إقامة دوري العائلات المقدسية لكرة القدم.

وكان من المقرر أن يتم افتتاح دوري العائلات المقدسية اليوم الأحد.

وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة، المواطنين واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت أمس السبت إقامة فعالية قانونية كانت تهدف إلى تعريف المقدسيين كيفية التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ هجمة شديدة ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتهدم المنازل الفلسطينية دون وجه حق.