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غانتس يهاجم نتنياهو ويرسل رسالة لحماس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:38 - 18 اغسطس 2019
غانتس غانتس
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قال زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مهاجاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في الأيام الأخيرة كنا نراقب انهيار الردع الإسرائيلي، صواريخ في الجنوب، هجمات في غوش عتصيون، هجوم في القدس.

وأضاف غانتس في تصريحات صحفية: "نتنياهو يفقد السيطرة، وفي الشرق الأوسط لا مجال لإظهار الضعف، مشيراً إلى انه وبعد شهر من الآن سنتولى زمام الأمور وعندها حماس امام خيارين لا ثالث لهما إما الهدوء التام، او حسمها عسكرياً.

وبين أنه سيعمل إن فاز بالانتخابات المقبلة على تأسيس كابينت من ذوي الخبرة قادر عن ضمان عدم إهدار دماء الإسرائيليين؛ بدلا من كابينت وهمي يحتوي على عديمي الخبرة.

 

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