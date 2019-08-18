كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وألمانيا كرة اليد بث مباشر نهائي كأس العالم لكرة اليد اليوم 18-8-2019

ينتظر الكثيرون المنتخب الألماني كرة اليد "للناشئين" على منتخب مصرر ليتأهل إلى نهائي كاس العالم لكرة اليد ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري بنهائي مونديال اليد.

ويلتقى في السادسة مساء، اليوم الأحد، منتخب مصر لناشئي كرة اليد مع نظيره الألماني في إطار نهائي كأس العالم المقام في مقدونيا.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بالفوز على البرتغال فى نصف النهائى بنتيجة 41 /36، بينما تأهل المنتخب الألماني بالفوز على الدنمارك بنتيجة 31 /23، تأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى نصف النهائي بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 الخميس قبل أن يحصل على راحة أول أمس الجمعة.

وشهد مشوار ناشئي اليد في الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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