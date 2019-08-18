تردد قناة الوطنية 1 hd الرياضية على النايل سات 2019

تردد قناة الوطنية 1 hd الفضائية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بدر و هوت بيرد، هي قناة تلفزيونية تونسية تأسست عام 2007 بعد انقسام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسستين منفصلتين، تحظى قناة تونس الوطنية الأولى بنسبة مشاهدة عالية بين القنوات التونسية الفضائية، تبث البرامج الحوارية والمجلات الإخبارية.

والبرامج الرياضية والثقافية والخدماتية والوثائقية وبرامج الألعاب والتسلية للأطفال، فضلاً عن السهرات المتنوعة و السينمائية والأعمال الدرامية، تبث أون لاين طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي والأراضي التونسية.