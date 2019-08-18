ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تردد قناة الوطنية 1 hd الرياضية على النايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 16:21 - 18 اغسطس 2019
تردد قناة الوطنية 1 hd الرياضية على النايل سات 2019 تردد قناة الوطنية 1 hd الرياضية على النايل سات 2019
جوال
مشاركة

تردد قناة الوطنية 1 hd الفضائية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بدر و هوت بيرد، هي قناة تلفزيونية تونسية تأسست عام 2007 بعد انقسام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسستين منفصلتين، تحظى قناة تونس الوطنية الأولى بنسبة مشاهدة عالية بين القنوات التونسية الفضائية، تبث البرامج الحوارية والمجلات الإخبارية.

والبرامج الرياضية والثقافية والخدماتية والوثائقية وبرامج الألعاب والتسلية للأطفال، فضلاً عن السهرات المتنوعة و السينمائية والأعمال الدرامية، تبث أون لاين طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي والأراضي التونسية.

القمر التردد المدار معدل الترميز الاستقطاب FEC
نايل سات 10795 (v) 7.0°W 27500 عمودي 5/6
نايل سات 11658 (v) 7.0°W 27500 عمودي 2/3
عرب سات 11727 (h) 26.0°E 27500 أفقي 5/6
عرب سات 12643 (h) 26.0°E 27500 أفقي 5/6
هوت بيرد 12149 (v) 13.0°E 27500 عمودي 3/4
الأكثر مشاهدة

متعلقات