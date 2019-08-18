سلطات جبل طارق ترد على طلب واشنطن بشأن الناقلة الايرانية.. ماذا قالت؟

أعلنت سلطات جبل طارق رفضها الاستجابة لطلب الولايات المتحدة الامريكية لإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (غريس1) والتي تم الافراج عنها أول أمس.

وفور قرار سلطات جبل طارق قررت الجمهورية الإسلامية إيران رفع علم واسم جديد للناقلة.

وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية الناقلة وهي ترفع العلم الإيراني على هيكلها اسمها الجديد "أدريان داريا 1" بعد أن أزالت اسمها السابق "غريس 1" لكن مرساة الناقلة لا تزال بالمياه.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في تموز/ يوليو للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي الأمر الذي نفته إيران.

وكانت "غريس 1" ترفع علم بنما في الأصل لكن سلطات الملاحة البحرية في تلك الدولة قالت إنها رفعت السفينة من سجلاتها بعد تحذير أشار إلى أنها تشارك في أنشطة "تمويل للإرهاب" أو مرتبطة بها.

وتسبب احتجاز "غريس 1" في تبعات منها احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد ذلك بأسبوعين ما زاد من التوتر في الممر الملاحي الدولي الحيوي لشحن النفط.