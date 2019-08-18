اتفاق بين حزب "ازرق أبيض" و"إسرائيل بيتنا" على فائض الأصوات

وقَّع تحالف "أزرق أبيض" برئاسة زعيم المعارضة بيني غانتس وحزب يسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور على توقيع اتفاقية "فائض اصوات".

ويقضي اتفاق "فائض اصوات" تمكين أحد الطرفين من الحصول على مقعد إضافي في حالة معينة، وفقاً لموقع كان العبرية.

وقال الموقع: "في الواقع، لم يُترك لهذين الحزبين أي خيارات أخرى لتوقيع اتفاقية فائض أصوات أخرى بعد أن وقعت جميع الأحزاب الأخرى على مثل هذه الاتفاقية".

وأوضح الموقع أنَّ فائض الأصوات تتم في المرحلة الأولى من خلال فحص اتفاقيات فائض الأصوات بين الأحزاب، مشيراً إلى انه يحقّ لكل حزب أن يعقد اتفاقية فائض أصوات مع حزب آخر، والحزب الذي لديه فائض أصوات أكثر من الحزب الآخر الذي وقّع على اتفاقية فائض أصوات معه، يستحوذ على فائض اصوات الحزبين، الامر الذي يعزز اتفاق "فائض الأصوات" فرص الحصول على مقاعد إضافية بعد انتهاء المرحلة الأولى من توزيع المقاعد في البرلمان.

وتستمر عملية حساب فائض الأصوات بدءاً من الحزب صاحب أكبر عدد من فائض الاصوات، الى حين اكتمال عملية توزيع ما تبقى من مقاعد الكنيست على الأحزاب.