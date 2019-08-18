رابط تسجيل الروضات الحكومية نظام نور برقم الهوية في السعودية

أطلقت وزارة التعليم السعودية البدء في عمليات تسجيل الروضات الحكومية نظام نور 1441 وأكدت الوزارة على ضرورة معرفة الشروط الواجب توافرها بالطلاب المستجدين قبل عملية التسجيل.

وتقرر فتح رابط تسجيل طالب جديد في موقع نظام نور 1440-1441 بداية من اليوم الأحد 18 اغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ذي الحجة 1440 هجريًا، فيما سيتم إغلاق صفحة تسجيل رياض الاطفال يوم أحد الشهر المقبل 22 سبتمر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 محرم 1441 هجريًا.

ونوهت وزارة التعليم أنه يجب على أولياء الأمور قراءة جدول الروضات في موقع نور لمعرفة الروضات القريبة من المنزل، ومعرفة الشواغر الموجودة بها قبل التسجيل، مع ضرورة أن تكون تلك الروضة التي سيدرس بها الطفل معتمدة ضمن برنامج نظام نور.

للتسجيل في الروضات الحكومية للعام الدراسي 1440 -1441، من خلال الدخول على الرابط الرسمي (اضغط هنا) واختيار عملية تسجيل طالب جديد من حساب ولي الأمر بالسجل المدني وكلمة المرور.

للتسجيل في الرابط الإلكتروني من خلال تعبئة البيانات التالية :

(السجل المدني للطفل - اسم الطفل - تاريخ ميلاد الطفل - اسم ولي الأمر – الجوال - جوال آخر – الحي – الروضة).

ومن ثم يطلب بعد ذلك من ولي الأمر ما يلي: