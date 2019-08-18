إسراء عادل تخطف الأضواء في "فرح السودان"

اختطفت مذيعة سودانية الأنظار خلال تقديمها البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

واتشحت المذيعة إسراء عادل بوشاح أبيض زاد إطلالتها تألقاً، ورأى فيها البعض رمزاً لعروس في "فرح السودان الأكبر" الذي وضع اليوم قدمه على طريق يأمل السودانيون بأن يقودهم إلى مستقبل ناصع.

وقالت المذيعة: "فرح اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحا ووعدا وتمنيات".

والتقت خرطوم ستار بإسراء عادل و دار الحوار التالي:

حدثيني عن طفولتك؟

طفولتي كانت جميلة وتحمل العديد من الذكريات الرائعة، كلما تذكرتها تمنيت أن أعود طفلة، “ضحكت” وواصلت أذكر أيضا أنني كنت أمرض كثيراً وأقلق أمي دائما.

من الأشخاص الذين لديهم تأثير كبير في حياتك؟

أمي، متعها الله بالصحة والعافية.

في وسائل التواصل الاجتماعي، هل لديك صفحات؟

لدي صفحة عامة وهي تعبّر عني بنسبة كبيرة، مهنياً وواقعياً.

ماذا تفعلين في الإجازة؟

أقضيها مع أهل بيتي، أقوم بخلق البرامج معهم أو في السفر، حتى عندما أسافر للعمل أستغل بعض الوقت للسياحة.

عملت إسراء عادل بعدة محطات وإذاعات سودانية من بينها قناة النيل الأزرق، وإذاعة جامعة السودان، وتعمل حاليا بقناة الشروق.

وتمتاز إسراء عادل بلغتها المستقيمة، وصوتها المميز، وشاركت من قبل في تقديم حفل ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي عقد في مدينة أسوان مارس الماضي.