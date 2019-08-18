"الهباش" يصدر قراراً بمنع تداول نسخة من القرآن الكريم في غزة

أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، قرارا يمنع تداول نسخة من القرآن الكريم بسبب وجود أخطاء فيها.

وبين الهباش في بيان صحفي اليوم الاحد، أن هذه النسخة صادرة عن إحدى المكتبات في قطاع غزة وتحمل اسم مصحف المسجد الأقصى .

وأوضح أنه تبين وجود خطأ في ترتيب صفحات المصحف حيث تم وضع الصفحات (516) والتي تتضمن جزءا من سورة الحجرات الواقعة في الجزء السادس والعشرين حتى (531)، التي تتضمن نهاية سورة الواقعة وبداية سورة الرحمن في الجزء السابع والعشرين، بين الصفحات (115) و(131) بينما لا تتواجد الصفحات (116) وحتى (131) والصفحات (115) و(132) داخل المصحف، وهذا خطأ.

وطالب الهباش المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخا منها بضرورة تسليمها لجهات الاختصاص لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.