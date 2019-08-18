السعودية تعلن خطتها لموسم العمرة الحالي

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد عن خطتها لموسم العمرة (2019/2020)، مؤكدة أنها تسعى للوصول إلى 10 ملايين معتمر ابتداءً من السبت القادم.

المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة السعودية عمرو المداح قال: "سيتم إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات".

وأوضح المداح في بيان، أن الوزارة تمضي قدما نحو الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030".

وأكد أن "السعودية لديها الطاقة الاستيعابية التي تتحمل تلك الأعداد"، مبينا أن "وزارة الحج والعمرة تعمل على تسخير العقبات وتذليلها لأصحاب الأعمال وتمكينهم من تقديم عروضهم بالشكل المناسب، وتقديم حزم اختيارية للمستفيدين".

ولفت إلى أن المعتمرين أصبح لديهم حاليا عدة منصات للحجوزات الإلكترونية، موضحا أنها "تنتشر وتنمو ولم تعد فقط مقتصرة على الوكيل الخارجي".