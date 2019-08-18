اشتباكات عنيفة بين الجيشين الهندي والباكستاني



تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عبر الحدود بينهما اليوم السبت، بعد ساعات على عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة في شأن كشمير.

ويعتبر إطلاق النار بين البلدين هو الأول منذ الحرب بين البلدين عام 1971، ويأتي ذلك بعد إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

وأشار مسؤول هندي بارز إلى "تبادل إطلاق نار كثيف"، فيما تحدثت مصادر عن مقتل جندي هندي.

وتحصل اشتباكات ومناوشات في شكل متقطع، على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

إلى ذلك، بدأت السلطات الهندية إعادة خدمة الهواتف تدريجاً في المنطقة، بعد نحو أسبوعين على انقطاع كامل للاتصالات، فرضته قبل ساعات من مرسوم وقّعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم.