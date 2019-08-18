موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، عقب إعلان نتائج التحويلات التي سوف ينتهي التسجيل فيها يوم 20 أغسطس الجاري.

ومن المقرر فتح التقديم لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على 50٪ من مجموع الدرجات للشعبتين الأدبية والعلمية.

وقالت الوزارة، إن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجاؤها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويواصل طلاب المرحلتين الأولى والثانية تسجيل رغباتهم للتحويلات تقليل الاغتراب حيث يستمر الموقع في تلقي طلبات التسجيل حتى الثلاثاء المقبل 20 أغسطس.

يشار إلى أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى أول أمس الجمعة رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب، وفقاً للوزارة.